Operazione della Guardia di finanza del comando provinciale di Cagliari che ha sequestrato quasi mezza tonnellata di botti illegali. La merce è stata ritrovata al porto dopo una mirata attività investigativa grazie alla quale le Fiamme gialle sono riuscite a individuare e bloccare una grossa spedizione in arrivo dalla Campania e destinata al mercato illegale. I botti erano nascosti da uno strato molto spesso di cellophane nero ed erano racchiusi in venti scatole di cartone, ognuna delle quali conteneva quattro batteria da cento tubi per garantire una notevole potenza di fuoco. La merce intercettata dagli uomini della Guardia di finanza ha un valore di circa seimila euro e sarebbe finita nel mercato nero dei fuochi pirotecnici, un settore appositamente regolamentato da una ferrea disciplina che prescrive le tipologie, la composizione dei botti commerciabili insieme alle modalità di trasporto, conservazione e vendita degli stessi. Si tratta di prescrizioni normative che servono prima di tutto alla salvaguardia degli acquirenti.