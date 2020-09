Una sezione del seggio dell’Istituto Nautico di Cagliari dove si tengono le votazioni per il referendum è stato chiuso in via precauzionale. Uno scrutatore, che ieri era in servizio e questa mattina ha partecipato all’apertura della sezione, ha accusato un malore dopo aver tossito un paio di volte, e ha chiesto di poter andare via. A quel punto è stata decisa la chiusura provvisoria della sezione in via precauzionale, che sarà sanificato. Non si sa se lo scrutatore sarà sottoposto eventualmente a tampone. Le altre sezioni all’interno dell’Istituto Nautico sono tutte aperte.