Erano da poco passate le 22:30 di lunedì 20 quando un abitante di via Roma ha documentato un gesto vandalico che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Un uomo ha lanciato una pietra contro un bus a Cagliari, sfiorando il posto dell’autista e colpendo un finestrino poco dietro di lui. Grande spavento tra i passeggeri a bordo del mezzo, ma il vetro per fortuna non ha permesso al sasso di entrare all’interno. Nelle immagini si vede un uomo, presumibilmente con problemi psichici, che si aggira tra le auto in sosta nella corsia centrale di via Roma. Quando sta per passare un pullman nelle corsie dedicate ai mezzi pubblici, l’uomo scaglia la pietra che colpisce il grande vetro provocando danni al mezzo per un migliaio di euro. Quando il colpo ha raggiunto il mezzo della linea PQ, il botto è stato forte ed è stato sentito da diversi testimoni. Episodi di questo tipo non sono rarissimi, ma il lancio è stato documentato col telefonino nel cuore via Roma ed è diventato virale.