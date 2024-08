Cagliari, la 23enne Chiara Cocco (Progressisti) nuova presidente della Commissione pari opportunità

Chiara Cocco – esponente del gruppo dei Progressisti in Consiglio comunale – è stata nominata presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Cagliari. La nomina è avvenuta per voto unanime da parte dei commissari presenti, convocati, in occasione della prima riunione, dal presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci.

Cocco è la più giovane rappresentante a ricoprire questo incarico nell’attuale legislatura, avendo solo 23 anni. “Sono profondamente onorata di ricevere questo incarico e grata per la fiducia che i commissari hanno riposto in me. Il mio impegno sarà rivolto a promuovere politiche che favoriscano l’equità sociale e a creare opportunità per tutte le cittadini e i cittadini, indipendentemente da genere, etnia o orientamento. Credo fermamente che una società equa e inclusiva sia la base per uno sviluppo sostenibile e armonioso della nostra comunità”, ha detto.