Cagliari, il Tar sospende la chiusura del Soho: “Risse fuori dall’area di competenza del locale”

Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso presentato dai legali del Soho, gli avvocati Andrea Cossu e Jacopo Fiori, sospendendo in via cautelare e d’urgenza il provvedimento del Questore che disponeva la chiusura al pubblico del locale. La decisione, comunicata dall’amministratore unico Federico Cordeddu, permette la riapertura del Soho già a partire da oggi.

Il locale era stato chiuso per 15 giorni a partire dal 28 dicembre, in seguito a una serie di risse e aggressioni avvenute nelle immediate vicinanze. “Nel ricorso abbiamo chiarito la reale dinamica degli episodi, che a nostro avviso erano stati interpretati in modo sbrigativo e immotivato, giustificando erroneamente la chiusura per ragioni di pericolosità”, ha spiegato Cordeddu.

Secondo il titolare, come dimostrato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza incluse nel ricorso, la colluttazione che ha portato a ferimenti si è verificata al di fuori dell’area di competenza del Soho, nel piazzale frequentato da clienti di altri locali. “Il Tar ha ritenuto prevalenti le nostre ragioni di urgenza e, basandosi su una valutazione preliminare, ha deciso di sospendere la chiusura in via cautelare”, ha aggiunto Cordeddu.

“Siamo soddisfatti di questo sviluppo e continueremo a garantire l’ordine e la sicurezza all’interno e, per quanto possibile, all’esterno del locale, mantenendo come sempre la sicurezza e il divertimento dei nostri clienti al centro delle nostre priorità”, conclude la nota.