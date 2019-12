A Cagliari il porta a porta non va in vacanza. Il Comune comunica che il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti non subirà nessuna variazione durante le feste di fine anno. Il 25 e 26 dicembre, il primo e il 6 gennaio gli addetti al servizio di igiene del suolo eseguiranno la raccolta senza nessuna variazione di orario, rispettando il calendario previsto per le utenze domestiche e commerciali. Per Natale, Capodanno e l’Epifania saranno invece chiuse le isole ecologiche mobili di via Pisano (all’angolo con via Newton, vicino al Convitto), del parcheggio Cuore (tra lo stadio Sant’Elia e il mare) e del parcheggio di via Puglia (davanti al cimitero di San Michele). I tre punti di raccolta dei rifiuti saranno comunque aperti la domenica dalle 8 alle 20.