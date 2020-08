La ruota panoramica inaugurata ieri nel porto di Cagliari è da giorni oggetto di dibattito politico. In tanti hanno storto il naso per quell’imponente struttura piazzata sul lungomare di via Roma e nel mirino è finita l’amministrazione comunale di centrodestra, anche se l’iniziativa arriva direttamente dal Porto. Nei giorni scorsi il sindaco Paolo Truzzu si era defilato ribadendo appunto che la responsabilità della scelta era tutta dell’Autorità portuale, ma ne aveva approfittato per punzecchiare l’opposizione: “A una certa sinistra cittadina, con il ditino sempre puntato, che in passato in via Roma ha portato eventi da sagra paesana, vorrei dire di farsene una ragione. La ruota gira”. Non si può dire che abbiano scelto una linea defilata altri esponenti della sua maggioranza con assessori e consiglieri comunali in prima fila per il taglio del nastro e il giro inaugurale.

All’accensione delle luci colorate sulla grande ruota c’erano il vicesindaco Giorgio Angius e l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia che hanno celebrato l’evento assieme al presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana. Alle loro spalle, tutti pronti per i primi giri di giostra, anche l’assessora alla Cultura, Paola Piroddi e altri rappresentanti dell’Aula, come Marcello Polastri, Stefania Loi e Roberta Perra, capeggiati dal presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, che aveva messo a disposizione i tagliandi gratuiti per gli eletti a palazzo Bacaredda. Non era assieme ai politici in prima fila, ma anche il consigliere d’opposizione Marco Benucci non è voluto mancare alla prima serata. Una maxi-delegazione istituzionale degna dei grandi eventi per un’inaugurazione privata che ha attirato una grande folla sui moli del porto di Cagliari. Tante persone, non sempre con la mascherina sul viso e con poco rispetto delle distanze di sicurezza anticontagio, ma anche un po’ di delusione perché diversi pensionati si erano avvicinati alla grande attrazione luminosa con la speranza che il primo giro fosse gratis. Ma non è stato così o, almeno, non per tutti.

Il Comune non ha speso un euro per l’iniziativa, ma ha fatto la sua parte anche con un video (in basso) e un comunicato stampa ufficiale spiegando tariffe e dettagli della ruota panoramica che sarà sul lungomare fino al 31 maggio. “Le cabine sono 36 in tutto, comprese quelle ‘vip’, nelle quali il servizio è di qualità superiore. Saranno accessibili ai disabili, dotate di sistema di filodiffusione con audioguida multilingue e sistema di climatizzazione che permetterà l’operatività sia nella stagione estiva che in quella invernale – si legge nella nota stampa di palazzo Bacaredda -. Il tour panoramico dura circa dieci minuti, con biglietti da 10 euro per gli adulti e 7 per i bambini, sono poi previsti sconti per famiglie. Ogni giorno dalle 10 fino alla mezzanotte”. Gli assessori intervenuti hanno parlato di “evento importante per la città” e di “straordinaria opportunità per il territorio”. La ruota panoramica ‘CityEye‘ è l’iniziativa di un privato, anche se all’interno di uno spazio pubblico, e non capita spesso di vedere mezza Giunta comunale all’inaugurazione di una pizzeria o di un negozio d’abbigliamento. La grande folla presente davanti alla vecchia stazione marittima è stata documentata da varie foto diventate virali sui social, creando qualche malumore per la pandemia in corso e qualcuno ha fatto notare che a questo punto si potrebbero sdoganare anche altre iniziative ancora bloccate per il Covid. Come il leader della compagnia teatrale Lapola Massimiliano Medda che, pubblicando un’immagine della folla, ha commentato: “A questo punto si dovrebbero fare anche gli spettacoli nelle piazze”.

