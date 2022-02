Cagliari, finisce col furgone contro un albero: muore un 46enne

Incidente mortale questa notte in viale Trieste a Cagliari dove, poco prima della mezzanotte, il conducente di un Fiat Doblo ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi su un albero. Alla guida un uomo di 46 anni e per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarlo, eseguiti dal personale del 118 chiamato in soccorso.

Assieme a lui c’era anche una donna di 41 anni che è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non è da escludere l’ipotesi che lo schianto possa essere stato provocato da un malore del conducente.