Cagliari Festival Scienza, nella sesta edizione un premio dedicato alle insegnanti

Le donne continuano a essere marginalizzate nella ricerca, nelle pubblicazioni scientifiche, e in vari altri campi. Ancora oggi la parità di genere, nonostante i traguardi raggiunti negli ultimi anni a livello locale, nazionale e internazionale, anche all’interno della comunità scientifica, resta fortemente condizionata dagli stereotipi.

Per questo l’associazione ScienzaSocietàScienza, che dal 2008 organizza a Cagliari il Festival Scienza, indice per l’anno 2024 la sesta edizione del Premio Donna di Scienza in Sardegna che intende offrire un riconoscimento a figure femminili che abbiano contribuito a dare prestigio e avanzamenti alla Sardegna in campo scientifico. E se negli anni scorsi l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cagliari ha voluto aggiungere una sezione dedicata alle giovani ricercatrici cagliaritane, da quest’anno il Premio si fa in tre con l’introduzione del Premio Donna di scienza nella scuola, rivolto alle insegnanti, in servizio in Sardegna nelle scuole superiori di primo e secondo grado, che si siano distinte nella didattica della scienza e nella diffusione della cultura scientifica.

Il premio è organizzato in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, l’Inaf-Osservatorio Astronomico di Cagliari, la sezione di Cagliari dell’Infn, la sede di Cagliari dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr, l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cagliari. Le candidature dovranno pervenire entro le 13 del 15 luglio 2024 per e-mail all’indirizzo premiodonnascienza@scienzasocietascienza.it indicando nell’oggetto “Premio Donna di scienza – Nome e Cognome della candidata”. La vincitrice del Premio Donna di scienza riceverà 1500 euro in premio e una pergamena ricordo. La vincitrice del Premio Donna di scienza giovani riceverà dal Comune di Cagliari mille euro e una pergamena ricordo. La vincitrice del Premio Donna di scienza nella scuola riceverà mille euro e una pergamena ricordo.