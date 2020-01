Ha preso a pugni e mandato in frantumi le pensiline della fermata del Ctm in viale Trieste, a Cagliari, poi ha reagito contro i carabinieri che tentavano di bloccarlo. Un 30enne del Senegal è stato arrestato ieri sera per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Al 112 è arrivata la chiamata di alcuni passanti che avevano visto il giovane danneggiare le pensiline. Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile e della stazione di Stampace. I militari, nonostante una prima reazione del senegalese, sono riusciti a bloccarlo. Oggi è stato processato per direttissima e condannato a due anni.