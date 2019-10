Un tour suggestivo tra cripte, spettri e defunti, ma anche storie (realmente accadute) di grande suggestione. Giovedì prossimo, a Cagliari, la notte di Halloween, ricorrenza ormai diventata una consuetudine anche in Italia, potrà essere vissuta all’insegna del brivido con il tour organizzato da Sardegna sotterranea. “L’ultimo giovedì di Ottobre, che per gli esoteristi rappresenta un evento magico, quasi una coincidenza astrale – spiegano gli organizzatori – sveleremo in una imperdibile serata per gli amanti del genere ‘mistery’, la riscoperta, con dovizia di particolari storici, del culto dei defunti in Sardegna e a Cagliari in particolare. Si parlerà anche di fattucchiere e stregoneria”.

Ci sarà una passeggiata in cui si parlerà dei numerosi riti come le “preghiere di liberazione del maligno, brebus (formule magiche), aneddoti da brivido. “Passando per le superstizioni rivivremo, strada facendo, tra i bui vicoli del centro storico, le credenze popolari, i fantasmi e gli spettri, i conventi di clausura, ma anche le mutazioni storiche di feste come Halloween e Ognissanti per poi addentrarci, vivendo grandi emozioni, nel culto dei morti”.

L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre, ore 20, in piazza Costituzione per un suggestivo itinerario che racconterà, strada facendo, la storia di tanti personaggi, sia reali che leggendari, pietre miliari delle leggende e della storia di una città tutta da scoprire. Info via WhatsApp al 388 980635