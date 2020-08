Inizia oggi il servizio della linea ‘Blu notte’ prevista dal Ctm per garantire il trasporto nel fine settimana anche nelle ore notturne. Il servizio è previsto ogni venerdì e sabato e collega piazza Matteotti a Cagliari sino al Poetto di Quartu (Margine Rosso) a partire dalle 23 sino alle tre e quaranta, orario in cui è prevista l’ultima corsa da Quartu. Una scelta che ha avuto il via libera dall’amministrazione di Cagliari ma che ha scatenato la polemica da parte del ‘Comitato bus notturni per Cagliari metropolitana’ che, nonostante l’apprezzamento per il servizio, lamenta la scelta del percorso: ““Purtroppo, anche nell’estate del Covid i servizi di trasporto pubblico notturni sono ridotti a due giorni settimanali e con un tragitto limitato al solo litorale del Poetto”.

Secondo gli esponenti del comitato il ‘Blu notte’ potrebbe “svoltare a ‘La Bussola’, seguire viale Colombo e così entrare nel centro di Quartu, collegando di notte una parte del secondo Comune per numero di abitanti dell’area metropolitana. Un servizio del genere dovrebbe essere programmato per tempo e dovrebbe essere garantito sul lungo periodo: è l’unico modo per incentivare la rinuncia all’auto privata e per evitare tutte le conseguenze del traffico in termini di salute e inquinamento“.

Per quanto riguarda il percorso, queste sono le fermate: via Roma (capolinea PF), viale Diaz, viale Poetto, Lungosaline, via dell’Ippodromo, Lungomare Poetto, via dell’Idrovora, Lungosaline, via Lungomare del Golfo, Margine Rosso (fermata n. 399 Golfo di Quartu angolo via L. da Vinci – capolinea).

Il servizio si svolgerà con la presenza a bordo di guardie giurate. A richiesta verranno effettuate tutte le fermate presenti lungo il percorso. Sono validi tutti i titoli di viaggio Ctm. Il biglietto si può acquistare tramite l’app ‘Busfinder’ o direttamente dalle guardie giurate ai capilinea, senza sovrapprezzo.