È stata sistemata in via Pacinotti a Cagliari, di fronte al mercato di San Benedetto, la prima isola ecologica di grandi dimensioni, dedicata alla raccolta dei rifiuti per i residenti dei palazzi intorno alla piazza. L’avvio effettivo dell’attività comincerà il 12 agosto, con una fase sperimentale in cui solo gli abitanti di alcuni edifici (che saranno comunque avvisati) potranno usufruire del nuovo sistema.

L’isola ecologica, completamente informatizzata, sarà accessibile agli utenti tramite l’ecocard già fornita insieme al kit per la raccolta porta a porta. A differenza delle mini isole già in uso nei quartieri di Marina e Castello, potranno essere conferite tutte le frazioni di rifiuto che già vengono raccolte nelle case, ossia carta, plastica, vetro e lattine, umido organico e secco indifferenziato. Per difenderla da atti vandalici e per verificare il corretto utilizzo da parte degli utenti, l’isola è dotata di due telecamere integrate che, tramite scheda sim, possono trasmettere via internet le immagini a un computer remoto.