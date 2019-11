Il 5 e 6 gennaio comincerà formalmente il mandato di monsignor Giuseppe Baturi alla guida della diocesi di Cagliari. Con l’addio di Arrigo Miglio, arrivato per raggiunti limiti d’età, il Vaticano ha scelto Baturi come nuovo arcivescovo dopo che dall’ottobre del 2012 è stato direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza episcopale italiana di cui, nel 2015, è stato nominato sottosegretario. L’ordinazione episcopale è prevista per le 15 di domenica 5 gennaio nella basilica di Bonaria mentre la mattina del 6 gennaio, alle 10.30 del giorno dell’Epifania, il nuovo arcivescovo terrà la sua prima messa nella Cattedrale di Santa Maria a Castello.