Un grosso pino si è abbattuto su due auto in sosta e sui cavi dei filobus in via Monsignor Piovella a Cagliari. In quella zona ai piedi del Castello di San Michele ci sono diversi pini che creano problemi dopo abbondanti piogge o giornate di vento. Gli interventi dei vigili del fuoco da quelle parti sono diventati un appuntamento fisso e stamattina è stato necessario chiudere al traffico la strada per le grandi dimensioni del pino crollato.

I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 7 con un mezzo partito da viale Marconi. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Municipale per consentire agli uomini del 115 di lavorare in sicurezza e tagliare i rami del grosso pino per poter liberare la strada, i fili elettrici della rete Ctm e mettere in sicurezza la zona.