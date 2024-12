Cagliari, al via a ‘Ruota libera’: promossi anche gli itinerari per persone con disabilità

Ha preso il via sabato a Cagliari Monumenti a ruota libera, calendario di appuntamenti dedicato al turismo accessibile, all’inclusione e alla condivisione: il festival è ideato e organizzato dalla società Trip Sardinia con il contributo dell’assessorato regionale al Turismo, e propone conferenze, laboratori, incontri, visite guidate, libri e proiezioni, escursioni e giochi accessibili e fruibili da tutti e tutte con l’obiettivo, sottolinea Claudia Caredda vicepresidente di Trip Sardinia, “di far incontrare tutte le persone interessante per promuovere buone pratiche esistenti in Sardegna e fuori, arricchire la conoscenza e la ricerca di soluzioni concrete ai problemi, mettere a punto itinerari per tutti, sollecitare i rappresentanti e gli amministratori dei luoghi della cultura a rendere accessibili gli spazi, favorire il confronto tra operatori, cittadinanza e associazioni”.

Il calendario prosegue con due itinerari studiati per persone con disabilità nel quartiere Villanova: il workshop on site giovedì 5 dicembre alle 11 e la visita guidata venerdì 6 alle 10 (entrambi gli incontri sono sold out). Ancora venerdì 6 dicembre, dalle 15 alle 18 nella sala “Schenk” del Parco di Molentargius, si svolgerà la seconda conferenza di Monumenti a ruota libera: “Accessibilità e ospitalità”, interverranno Angela Pintus, fondatrice dell’associazione Domus Karalitanae, Carmelo Addaris, esperto di soluzioni di autonomia per le disabilità, Marco Cabitza, operatore culturale di Imago Mundi, Roberto Vitali, fondatore di Village for All e Destination for All, Andrea Socrati, del Museo tattile statale Omero di Ancona, Claudia Porcu, vice presidente ENS Sassari, Silvia Badriotto, fondatrice Nuovi Turismi, Matteo Soragna, coordinatore dell’associazione Baskin e Danilo Russo, presidente della Federazione italiana nuoto. Doppio appuntamento per sabato 7 dicembre: dalle 15 la sala “Schenk” ospiterà il lavori della conferenza “Comunicare la disabilità”, dalle 17 nella sede dell’associazione Terra Battuta in via Tempio 22 sarà inaugurata la mostra “Opere a ruota libera” a cura di Gianluca Pietrini con il contributo della scuola Primo circolo di Sestu.

Il calendario di Monumenti a ruota libera proseguirà fino al 15 dicembre con visite guidate su percorsi accessibili nei quartieri storici di Cagliari e al Parco di Molentargius, escursioni, momenti di lavoro con persone specializzate, guide e portatori di interesse, proiezioni di film e documentari e ancora mostre e presentazioni di libri.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma si consiglia la prenotazione su www.monumentiaruotalibera.it e ai numeri 3920508181 e 3934417811.