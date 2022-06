Cade del quad, batte la testa e perde la vita: 41enne muore a Silanus

Ha perso il controllo del suo quad ed è finito sull’sfalto battendo la testa, con violenza. La cadura è costata la vita a un 41enne si Silanus. L’uomo è morto sul colpo.

Incidente stradale nella notte, nel piccolo Comune del Nuorese. Inutili i soccorsi del 118. La vittima si chiamava Costantino Longu, dipendente di un’azienda di trasporti. L’uomo, intorno all’una di notte, stava percorrendo via Milano, una strada nel centro abitato del paese. Per cause che non si conoscono, è finito per terra.

Stando a una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, sul luogo dell’incidente non sono stati trovati segnali di impatto con altri veicoli. Non si esclude un malore. Intanto il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, attraverso un post su Facebook ha informato i cittadini della tragedia e annullato la manifestazione ‘Primavera nel cuore della Sardegna”. Uno stop deciso per “grave lutto che ha colpito la comunità”.