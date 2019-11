È volato giù dalla finestra per diversi metri prima di impattare al suolo ed essere ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, un ragazzo di 20 anni, affetto dalla sindrome si Asperger che ora è costretto a lottare tra la vita e la morte. Tante le ferite per il ventenne al quale è stata asportata la milza e che ha un polmone collassato a causa della rottura di sei costole, oltre ad avere fratture multiple al bacino. L’episodio, raccontato da La Nuova Sardegna, risale al 10 novembre, quando il giovane ha compiuto questo gesto perché voleva scappare dalla Gena – Opera Gesù Nazareno, un centro diurno per persone con disturbi dello spettro autistico.

Distrutti dal dolore i genitori del giovane che ora chiedono giustizia perché, secondo quanto riporta il quotidiano sassarese, la struttura era stata allertata sul fatto che il giovane aveva minacciato diverse volte di fuggire dalla finestra, ricevendo le rassicurazioni da parte degli operatori sul fatto che gli infissi erano sprovvisti di maniglie. La famiglia chiede che la Procura di Sassari apra un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.