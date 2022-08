Cacciato dal locale, sale in auto e tenta di travolgere le persone nei parcheggi

Dopo essere stato, a quanto pare, allontanato da un locale, è salito in auto, tentando di travolgere tutte le persone che si trovavano all’esterno, colpendo anche un uomo.

È accaduto sabato notte davanti ai parcheggio di un locale nel lungomare Poetto a Quartu Sant’Elena. Un uomo di poco più di 40 anni, dopo aver avuto una discussione in un locale ed essere stato allontanato, è salito in auto in preda alla rabbia, ma non per andare via: è prima partito sgommando, poi ha ingranato la retromarcia tentando di travolgere alcune persone che si trovavano all’esterno del locale. Ma non solo. Il 40enne dopo aver fatto il giro della rotonda, ha attraversato a tutta velocità l’area dei parcheggi. In strada in quel momento si trovava un 50enne che è stato urtato di striscio dal veicolo ed è finito a terra.

L’automobilista non si è fermato per soccorrerlo ed è fuggito. Tutta l’azione è stata ripreso con un telefonino e il video sta facendo il giro delle chat e dei social. Le persone che si trovavano all’sterno del locale hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivate le pattuglie del Radiomobile della Compagnia di Quartu.

Il ferito è stato accompagnato all’ospedale dove è stato ricoverato per con fratture al polso e alla gamba: da quanto si apprende è stato ingessato e forse dovrà essere operato. I militari dell’Arma adesso stanno cercando di individuare l’automobilista e avrebbero già imboccato la pista giusta. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi.