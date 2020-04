Il moto è “Pronipoti, ora voglio voi!”, il campo di battaglia sono i social, l’impresa è una campagna di promozione pensata dai Musei Garibaldini di Caprera che per lanciare la chiamata alle armi hanno puntato su un testimonial d’eccezione: l’eroe dei due mondi. Tutti quelli che discendono da un garibaldino sono reclutati alla conquista del web e dei rinnovati strumenti di comunicazione del museo che si trova nell’isola in cui Garibaldi trascorse i suoi ultimi anni. Gli eredi dei suoi seguaci potranno rinverdire i fasti delle gesta eroiche dei loro avi, ma senza rischiare: “Pronipoti, ora voglio voi!” è l’invito a condividere foto, notizie, aneddoti e curiosità sui propri avi garibaldini, per arricchire gli spazi virtuali dedicati al condottiero.

La nuova campagna social, lanciata con una sponsorizzazione e intitolata “Garibaldini in famiglia”, rientra nella nuova strategia comunicativa: restyling del sito e del logo, creazione di strumenti cartacei e cartelloni stradali, realizzazione di video, assidua presenza su social, media, porti e aeroporti. I Musei Garibaldini di Caprera invitano i discendenti dei garibaldini a inviare materiale sui loro antenati, che farà parte di un archivio digitale e una mostra virtuale, sempre attiva su uno schermo del Memoriale, in occasione delle celebrazioni per il 160° anniversario dell’impresa dei Mille, la cui partenza da Quarto avvenne il 5 maggio 1860. Per gli ideatori della campagna e per i responsabili del museo, che operano in sintonia con la Direzione regionale dei musei della Sardegna del Mibact, “è un modo per collegare il passato al presente e rendere sempre attuale lo spirito che animò l’eroe nizzardo”.