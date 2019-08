Hanno dovuto faticare non poco i carabinieri della compagnia di Budoni, insieme ai Cacciatori di Sardegna, per riuscire a trovare una piantagione di marijuana in mezzo alla campagna della località Maiorca. È stato grazie alla segnalazione dell’elicottero del decimo nucleo di Venafiorita che gli uomini dell’arma hanno raggiunto la zona e trovato 1.500 piante che dall’alto spiccavano, grazie al colore verde smeraldo, rispetto alla macchia mediterranea che c’era attorno.

Dopo il necessario campionamento, sia le 1500 piante (di un’altezza che varia dai 50 centimetri quelle più ‘giovani’ a un metro e mezzo quelle già pronte per essere tagliate e lavorate) che gli oltre tremila metri di tubo necessario all’irrigazione sono stati rimossi e sequestrati. Le indagini, condotte dai carabinieri di Budoni e coordinate dalla Procura di Nuoro, continuano ora per identificare i proprietari della vasta area, che si estende per tre ettari.