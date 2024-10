Bruxia vampira, a Castiadas si festeggia Halloween insieme alle leggende della Sardegna

Castiadas chiude la stagione turistica con un evento d’eccezione in occasione della Festa di Halloween. Sarà un mix di cultura e leggende con uno spettacolo da brividi. “Sa bruxa vampira”, la strega che si nutre di sangue, personaggio dei racconti sardi, volerà sotto la luna, dalle Domus de Janas fino alle vecchie prigioni. E sarà la protagonista del gala che si terrà questa sera, giovedì 31 ottobre, alle ore 21 nelle Antiche carceri di Castiadas organizzato dalla Events di Alessia Ghisoni.



Musica, animazioni e spettacolari coreografie rievocheranno le atmosfere che si respiravano in passato la notte dell’ultimo giorno di ottobre, la più buia dell’anno, quando città e villaggi si animavano con rituali e cerimoniali antichi. Saranno riproposti i miti che permeano Castiadas come quelli legati alle streghe che volteggiano tra nuraghi e tombe dei giganti. Donna libera in possesso di un potere arcaico, la strega nelle leggende sarde è una figura quasi mistica. Viene evocata con nomi diversi, ma spesso e volentieri è la “bruxa” capace di malefici, stregonerie e di pronunciare parole magiche per i suoi sortilegi. Erano le figlie delle janas, le antiche fate che vivevano in mezzo alla natura e nel buio delle grotte. E il territorio di Castiadas conta numerose presenze di Domus de Janas, disseminate tra i suoi monti e la sua foresta, scoperte tra i tanti sentieri creati dai carcerati che lavoravano alla bonifica del territorio. Da qui la scelta di creare una emozionante kermesse all’interno delle Antiche Carceri, da oltre un decennio restituite alla fruizione pubblica e diventate fulcro di importanti manifestazioni. Nel vecchio penitenziario il pubblico attraverserà un percorso sensitivo ed emozionale tra suoni e live musicali.



I partecipanti saranno poi catapultati nel bel mezzo di una danza delle “bruxas” intorno al fuoco e le suggestioni create dagli allestimenti definiranno il mistero e il fascino della prigione che verrà valorizzata da un caleidoscopico e scoppiettante susseguirsi di numeri e performances capaci di conquistare turisti, curiosi e appassionati di mistero. Il set verrà realizzato da importanti event planner in collaborazione con esperti di moda, immagine, fotografia e comunicazione e anche il pubblico femminile sarà invitato a seguire un dress code elegante tipico delle “bruxas” sarde con abiti rigorosamente neri.



Lo show sarà presentato dal noto anchorman isolano Anthony Peth, conduttore televisivo di programmi su Rai, Mediaset, La7, Sky e reduce dal successo a Montecarlo dove ha presentato il prestigioso Premio Italia “Carriere Eccellenti” assegnati quest’anno a Francesco Vecchi, conduttore di Mattino 5, e a Beatrice Luzzi, attrice e regista amatissima, celebre alla fine degli anni ‘90 quale protagonista della serie di grande successo “Vivere” e oggi opinionista del Grande Fratello dopo il secondo posto nella passata edizione