Un vasto incendio è scoppiato questo pomeriggio alla periferia di Sorso, nel Sassarese, minacciando diverse abitazioni che sorgono nella zona dello stadio. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco arrivati da Sassari e la compagnia barracellare del Comune. La macchina azionata dalla Protezione civile è riuscita a bloccare le fiamme che sono arrivate a ridosso di alcune case. Sono stati momenti di apprensione per numerosi residenti che hanno aiutato a spegnere l’incendio con le pompe allacciate ai rubinetti delle loro case. Nel giro di breve tempo le fiamme sono state domate, i vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai. Non si registrano danni alle abitazioni e feriti.