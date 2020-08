Ancora incendi in Sardegna, per un’altra giornata ancora: in tarda mattina le fiamme sono divampate a Bottida, nel Sassarese, nella località del nuraghe Sa Corona, dove oltre alle squadre a terra è intervenuto anche un elicottero del Corpo forestale decollato dalla base di Anela. Un mezzo aereo è intervenuto pure a Bono, sempre nel nord-ovest dell’Isola: anche in questo caso il decollo è avvenuto da Anela. Entrambi gli incendi sono sotto controllo.