Tra le maniere forti e l’appello al buon senso, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, sceglie la seconda ipotesi per raccomandarsi in vista di capodanno: “Siamo ormai arrivati alle alle feste di fine anno. Faccio un appello affinché non vengano utilizzati petardi, mortaretti, razzi e altri oggetti che causano botti violenti. Sono pericolosi e il loro utilizzo può generare danni molto seri alle persone”. Questo appello va anche in direzione della difesa degli animali domestici e non. Infatti, “le detonazioni, gli scoppi improvvisi e deflagranti causano conseguenze estremamente negative”, sottolinea Truzzu, ricordando che “ogni anno, le statistiche rilevano un numero altissimo di incidenti“. La scelta di puntare sulla ragionevolezza delle persone matura dal fatto che “non trovo sensato fare un’ordinanza specifica sapendo che è oggettivamente impossibile farla rispettare.

LEGGI ANCHE: Capodanno, al bando i botti e i petardi: stop a Sassari, Alghero e Porto Torres

Gli agenti della municipale saranno impegnati a controllare il territorio e garantire la sicurezza per tutti”. Con l’obiettivo di trascorre l’ultimo giorno dell’anno senza situazioni di emergenza “mi affido alla ragionevolezza e al buon senso dei miei concittadini affinché non rovinino per superficialità una nottata che deve essere serena e tranquilla”.