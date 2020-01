Spettacolare intervento dei vigili del fuoco nelle campagne di Bonorva. Verso le 11.30 è arrivata la richiesta di intervento alla centrale operativa di Sassari: una squadra e gli elicotteristi col Drago 61 hanno raggiunto la località Santa Lucia per recuperare una vacca incinta che era caduta in un dirupo. Dopo aver rotolato per una decina di metri, l’animale non era più in grado di rialzarsi. I vigili del fuoco hanno raggiunto la vacca, l’hanno imbracata e sono riusciti a sollevarla con l’elicottero e portarla, sospesa nel vuoto, fino a un punto più sicuro dove è stata presa in consegna da un veterinario che si è occupato delle prime cure.