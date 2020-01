Un cartello appeso all’ingresso della scuola materna parificata dell’istituto San Vincenzo di Bonnanaro non lascia dubbi: “Si comunica che questa scuola sarà chiusa. Il sindaco come alternativa suggerisce la scuola di Torralba“. Come racconta La Nuova Sardegna le parole scritte dalla madre superiora, in riferimento all’anno scolastico 2020/2021, hanno provocato un terremoto in paese e i genitori dei bambini sono pronti a dare battaglia. È stato chiesto un incontro con il sindaco Tonino Marras il quale ha precisato che l’amministrazione non c’entra nulla con questa decisione e che l’ha dovuta subire.

La madre superiora ha comunicato al primo cittadino la chiusura perché le suore che gestiscono la struttura non sono più in grado di farlo. Dunque, il suggerimento di mandare i propri figli a Torralba deve essere circoscritto a questa situazione. Inoltre, la madre superiora ha comunicato al sindaco di una trattativa per la vendita dell’intero stabile a una società che, per la conclusione dell’affare, deve essere liberato.

[Foto di repertorio]