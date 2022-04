Bologna, tir piomba sul camper: travolta famiglia di Cagliari

Una donna di 63 anni ha perso la vita mentre il suo nipotino di 9 è ricoverato in Rianimazione al Maggiore di Bologna. È il drammatico bilancio di un incidente avvenuto ieri sera alle porte del capoluogo emiliano, lungo l’autostrada A14, in cui sono rimasti feriti anche il nonno, marito della vittima, il padre del bambino e la sorella di 12 anni. La famiglia cagliaritana stava viaggiando in camper con il nonno alla guida che si è fermato perché – secondo le prime ricostruzioni – ci sarebbe stata una ruota forata. Pochi attimi dopo sul camper è piombato un tir.

L’urto è stato devastante: le condizioni della nonna erano sembrate subito gravi e poco dopo l’incidente ha perso la vita, mentre il piccolo di 9 anni si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. La famiglia cagliaritana è stata soccorsa dai volontari del 118 e in quel tratto della A14, rimasto chiuso per alcune ore, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Bologna per ricostruire la dinamica dell’incidente e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada tra tir, camper e detriti.