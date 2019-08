È rientrato in Italia nonostante un decreto di respingimento e uno di espulsione, emessi rispettivamente dai questori di Cagliari e Como. Per questo uno dei 67 migranti sbarcati negli ultimi giorni sulle coste del sud Sardegna è stato arrestato. In manette è finito Abdelmalek Toumari, 31 anni, algerino. L’uomo si trovava a bordo di uno dei due barchini bloccati dalla Guardia di finanza il 9 agosto al largo di Teulada.

Insieme ai suoi connazionali, era stato trasferito nel centro di accoglienza di Monastir. Successivi controlli degli agenti dell’Ufficio immigrazione e della Squadra mobile di Cagliari, hanno consentito di accertare che il 31enne era stato già bloccato una prima volta il 4 ottobre 2016 in Sardegna, dando però un nome diverso, e una seconda il 15 febbraio 2017 in Svizzera. Da qui i provvedimenti di respingimento ed espulsione.