Aveva trasformato la propria barca da diporto in un piccolo peschereccio, modificando una piccola rete per effettuare lo strascico tradizionale. E con il calare della notte il pescatore abusivo gettava questa rete nel canale di Santa Gilla a Cagliari, ma è stato bloccato e denunciato dagli uomini della Stazione navale della Guardia di Finanza di Cagliari. L’imbarcazione è stata intercettata nei giorni scorsi: a bordo un 61enne sorpreso, in compagnia di un complice, mentre pescava a strascico a pochi metri di profondità. Dopo un breve inseguimento i finanzieri sono riusciti a fermare il fuggitivo, sequestrando l’attrezzatura ed il pescato che è stato immediatamente rigettato in mare perché ancora vivo. Ora il 61enne rischia anche una sanzione amministrativa fino a 3.000 euro.