Ha bloccato con l’auto la strada, impedendo al padre di andare dai carabinieri a denunciarlo per maltrattamenti in famiglia e quando i militari sono arrivati sul posto si è anche scagliato contro di loro. Protagonista della vicenda avvenuta ieri a Domus De Maria, un 36enne, noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

A fare scattare l’intervento dei carabinieri è stato il padre che ha chiamato il 112 visto che non riusciva ad allontanarsi da casa. Arrivati sul posto i militari dell’Arma hanno provato a convincere il giovane a scendere dall’auto e liberare la strada. Dopo diverso tempo il 36enne è sceso dal veicolo e si è scagliato contro un militare. Tra i due è iniziata una colluttazione, terminata con l’arresto del 36enne. Il padre, successivamente, ha raggiunto la caserma e formalizzato la denuncia contro il figlio per maltrattamenti. Una serie di episodi violenti avvenuti nel corso del tempo, ingiurie, minacce a carico di tutti i componenti della famiglia. Sula, testa del 36enne, quindi, oltre alla resistenza a pubblico ufficiale ci sono anche le accuse di violenza privata e maltrattamenti.