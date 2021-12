Blitz nella notte dei carabinieri: arrestato Graziano Mesina

Dopo oltre un anno e mezzo di latitanza, i carabinieri del Ros, in collaborazione con quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori ‘Sardegna’ hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte Graziano Mesina, sparito da luglio 2020.

Mesina, che deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione notificata dalla Procura generale della Corte d’appello di Cagliari, è stato bloccato a Desulo, nell’abitazione di una coppia. I due sono indagati per favoreggiamento e nei loro confronti potrebbero scattare provvedimenti.

Aveva fatto perdere le sue tracce dal giorno dopo la sentenza definitiva. Tante le ipotesi fatte nel corso dei mesi, durante i quali i carabinieri, ma anche tutte le altre forze di polizia, lo hanno cercato, eseguendo blitz e perquisizioni ad Orgosolo ma anche in ovili e altri centri della Sardegna. Tra le ipotesi ci sono state quelle della fuga in Corsica o in Tunisia.

‘Grazianeddu’ era stato inserito nell’elenco dei più ricercati in Italia e all’estero alla stregua di Matteo Messina Denaro o un altro sardo come Attilio Cubeddu. Nel 1992 fece da mediatore per la liberazione di Farouk Kassam. In seguito alla grazia ricevuta nel 2004 dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi tornò libero ma venne di nuovo arrestato nel 2013 perché accusato di un nuovo sequestro di persona.

Ma.Sc.