Riflettori delle Fiamme gialle sulle società che operano nel commercio al dettaglio di bombole di gpl. In due interventi distinti ne sono state sequestrate complessivamente 1.890, tre le persone denunciate. In particolare, durante la prima ispezione i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno rilevato che in un deposito nell’hinterland di Cagliari era presente un quantitativo anomalo di bombole. Il titolare aveva i permessi per stoccare 5.000 chilogrammi di gpl, ma i finanzieri ne hanno trovato il doppio. È così scattato il sequestro di oltre 291 bombole piene e di 621 vuote. Il rappresentante legale e il proprietario del terreno sono stati denunciati per violazione delle norme in materia di prevenzione incendi e delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sempre nell’hinterland del capoluogo è stato portato a termine il secondo accertamento. Il titolare di una ditta è stato sorpreso mentre scaricava da un rimorchio 978 bombole di gpl in pessimo stato di conservazione e, per la maggior parte, prive di indicazioni su collaudo e revisione. Le bombole, destinate a una rivendita di Cagliari, sono state sequestrate, mentre il rappresentante legale della società che le aveva inviate da un’altra provincia è stato denunciato per appropriazione indebita e ricettazione, in quanto soggetto non autorizzato alla gestione di bombole di gas propano liquido.