Nessuna responsabilità a suo carico. Con questa motivazione la Procura di Cagliari ha archiviato l’inchiesta contro Bruna Moi, la pediatra 60enne di Iglesias che era accusata di omicidio colposo per la morte di un bimbo di quattordici mesi, Andrea Cherchi, avvenuta a ottobre 2018. Il medico era finito sul registro degli indagati in seguito alla denuncia contro ignoti presentata dai genitori del piccolo.

È stato il pm Andrea Massidda a chiedere l’archiviazione, confermata dalla gip Ermengarda Ferrarese, riporta L’Unione Sarda. Pochi giorni dopo la morte, il medico legale Nicola Lenigno, affiancato dall’anatomopatologo Giuseppe Porcu, aveva stabilito le cause: il piccolo era affetto da un’occlusione intestinale meccanica di probabile origine congenita. Ovvero una malattia che il bambino aveva dalla nascita. Di qui la decisione della Procura di archiviare la posizione della pediatra. Il piccolo era deceduto all’ospedale Cto di Iglesias, dove era stato portato dai genitori una notte per via della febbre alta e delle condizioni peggiorate nel giro di ventiquattro ore dai primi sintomi di malessere.