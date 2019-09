Momenti di paura oggi pomeriggio in via Ravenna a Cagliari. Un bimbo di poco più di un anno è rimasto chiuso inavvertitamente in auto, mentre i genitori cercavano di aprire le portiere, ed è stato soccorso dai vigili del fuoco. L’episodio è avvenuto poco prima delle 18.

I genitori avevano appena parcheggiato e sono scesi dal veicolo, pronti a prendere il bambino, ma le portiere si sono chiuse e il piccolo è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno sfondato un finestrino e aperto le portiere dell’auto. Il piccolo è stato anche visitato dai medici del 118 e non ha avuto bisogno di alcuna cura. Molto spaventati i genitori.