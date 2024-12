Bimba di nove anni positiva alla cocaina, denunciati mamma e compagno

Una bambina di 9 anni è risultata positiva alla cocaina durante i test tossicologici effettuati al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia. E’ l’inquietante episodio scoperto in Gallura. La piccola, secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna era stata trasportata d’urgenza con un’ambulanza del 118 dopo che la madre aveva chiamato i soccorsi, preoccupata per il suo stato di salute.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, l’episodio risale a circa due mesi fa. Adesso le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire come la bambina sia entrata in contatto con la sostanza stupefacente. Tra le ipotesi al vaglio, la possibilità che abbia trovato della polvere bianca lasciata incustodita in casa o che la droga sia finita accidentalmente in un alimento.

La madre della bambina e il suo compagno, da quanto si apprende, sono risultati positivi ai test antidroga e sono stati denunciati. Nel frattempo, le condizioni della piccola, apparsa inizialmente disorientata, non destano preoccupazione.

L’intera vicenda è coperta dal massimo riserbo per tutelare la minore, ma le indagini proseguono per far luce su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.