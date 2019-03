Si legge campeggi, ma in realtà sono relais. Con paesaggi mozzafiato e servizi degni di un cinque stelle. Ne sa qualcosa KoobCamp, un network che vanta oltre trenta portali on line e che, da quindici anni, seleziona le strutture migliori del Belpaese inviando sul luogo un team di trenta professionisti per verificarne periodicamente il livello di servizi.

Quest’anno, KoobCamp ha selezionato i dieci migliori campeggi italiani dove trascorrere le vacanze all’insegna del wellness (il benessere), premiando con un certificato di eccellenza ben due strutture sarde: si tratta del Centro vacanze Isuledda di Arzachena, in Gallura, e del Camping Telis di Tortolì, in Ogliastra. Il podio se lo è aggiudicato il Family Wellness Camping al Sole di Ledro, in Trentino-Alto Adige.

Vacanze all’insegna del relax, dunque, pensate per le esigenze della famiglia, ma anche per single o coppie alla ricerca di silenzi e armonia. A Isuledda, per esempio, di fronte allo spettacolare scenario dell’arcipelago della Maddalena, l’omonimo Centro vacanze dispone di una spa con percorsi benessere, trattamenti e massaggi su prenotazione. Tra i punti di forza del Centro, lo staff di animazione e i baby club con un calendario di appuntamenti e manifestazioni dedicati anche ai più piccoli.

Nella splendida Baia di Porto Frailis, tra colline terrazzate da cui si gode una vista mozzafiato su spiagge e scogliere, il Camping Telis (nella foto a destra), è l’ideale per chi ama trascorrere le vacanze in camper, in tenda o in bungalow. Negli ultimi anni, il campeggio è diventato anche una meta di riferimento per motociclisti e biker in arrivo da ogni parte d’Europa. (don.perc.)