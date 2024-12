Befana in Lambretta, torna l’incontro su due ruote tra allegria e solidarietà

Un’iniziativa tra allegria e solidarietà: torna la Befana in Lambretta e il gruppo di lambrettisti del Lambretta Club Sardegna la mattina del 6 gennaio 2025, travestiti e attrezzati con scope ben legate alle Lambrette, renderanno più vivaci le vie e le piazze della città di Nuoro.



Il gruppo si impegna a mantenere fede alla tradizione della festività dell’Epifania, la

solidarietà e beneficenza. Le offerte in denaro in una calza simbolica saranno infatti devolute alla Comunità Alloggio per Minori della cooperativa sociale Il Mandorlo per le attività di studio e ricreative che, con amore familiare, la cooperativa sociale svolge per gli ospiti della casa con l’obiettivo di dare una risposta immediata e concreta ai minori e alle famiglie in stato di disagio esistenziale, offrendo loro costante protezione e un serio intervento educativo.



Il Lambretta Club Sardegna con la manifestazione vuole sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza per tutta la comunità del lavoro svolto dalla cooperativa nei confronti di coloro, in particolare giovani. La Befana in Lambretta concluderà il viaggio nelle strade cittadine recandosi alle 11,30 all’Exmè per donare caramelle e giochi a tutti i bambini che verranno a salutarla, con la collaborazione degli amici e amiche di Ricidoniamo. È possibile contribuire alla beneficenza personalmente all’Exmè la mattina del 6 gennaio 2025 e successivamente contattando i soci del Lambretta Club Sardegna ai seguenti numeri 3494075866 e 3890839897 o mediante bonifico bancario al Lambretta Club Sardegna (Iban IT96D0101517300000070621302 con la causale “Befana 2025 Comunità il Mandorlo”).