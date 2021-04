Si è fermata a un passo dal traguardo, ma il secondo posto è comunque una festa. Baunei ha conquistato la medaglia d’argento nella stida televisiva per ‘Il borgo dei borghi’, alle spalle della calabrese Tropea con Geraci Siculo a chiudere il podio. La classifica definitiva di questa edizione è stata svelata ieri sera dalla conduttrice Camila Raznovic, nel corso della puntata del Kilimangiaro su RaiTre. “Vi abbiamo chiesto il sostegno per Baunei e la Sardegna nella bella competizione nazionale del “Borgo dei Borghi”. Siamo arrivati secondi – commentano sulla pagina Facebook del Comune di Baunei-Santa Maria Navarrese -. Ed è un gran bel risultato per tutti. Per Baunei, per l’Ogliastra, per la Sardegna. La nostra terra, la terra che amiamo”.