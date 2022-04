Barca alla deriva davanti a Porto Torres, due giovani salvati dalla guardia costiera

Due persone a bordo di un semicabinato sono state soccorse e tratte in salvo stamattina dalla Guardia costiera di Porto Torres, che ha ricevuto una richiesta di aiuto da una barca alla deriva a 200 metri dalla costa. La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 9 alla sala operativa: l’imbarcazione, partita da Castelsardo, ha accusato un’avaria al motore fuoribordo proprio mentre si trovava davanti alla spiaggia di Balai, ormai in vista del porto di Porto Torres.

Dopo aver appurato le buone condizioni di salute dei due giovani di età 34 e 37 anni e averli invitati a mantenere la calma e ad indossare i giubbotti di salvataggio, l’Autorità marittima, senza mai interrompere il contatto telefonico, ha disposto l’invio in zona della Motovedetta CP 810, unità navale specializzata nelle attività di ricerca e soccorso in mare. Le operazioni si sono concluse intorno alle 10, quando la barca è stata scortata in porto, dove è stata ormeggiata in sicurezza, con gli occupanti un po’ scossi per l’accaduto ma sani e salvi.

“Si può affermare che con l’intervento odierno sia cominciata ufficialmente la stagione delle operazioni di soccorso – dice il capo del Compartimento marittimo turritano, capitano di Fregata, Gabriele Peschiulli – L’invito che l’Autorità marittima rivolge agli utenti del mare è di evitare per quanto possibile uscite in solitaria e di curare particolarmente la presenza e la funzionalità delle dotazioni di sicurezza delle proprie unità da diporto così come dei dispositivi di comunicazione che devono essere adeguati alla distanza dalla costa”.