‘Baby gang’ e allegas polìticas-eletorales. Cale edade tocat a abbassare?

S’allega de custas dies pertocat un’emergèntzia noa. Un’emergèntzia chi movet dae sas acontèssidas de Caivano, in Campània, cun cussas duas pitzinneddas violadas dae unu grustu de pitzocos. Però, intre su chi semus leghende in sos giornales e intre su chi semus ascurtende dae tg e gazetinos, sa chistione non pertocat prus su problema de sa violèntzia maschile ma su de sas “baby gang” in generale. A su presente non b’amus nudda: ne una una proposta de lege iscrita pro chi si nde potzat faeddare a minudu; ne una dibata in Consìgiu de ministros pro chi a minudu la potzant istèrrere; ne una dibata parlamentare pro chi la mudent o gasi la lassent; ne un’aprovatzione in sas Càmeras pro chi la pùblichent. Ma giai ischimus chi, movende dae sos annùntzios, su tràgiu repressivu est s’ùnicu chi a como nos sunt presentende. Su problem solving guvernativu diat pàrrere su de sa crèschida de sas penas che chi sa cosa esseret s’ùnicu (semper chi funtzionet) deterrente. Finamentas ca, conca a sas eletziones europeas, custu pedit s’agenda polìticu-mediàtica.

Mancari non siat noa noa, sa chi amus intesu frisca frisca – collegada a sa de sa crèschida de sas penas – est s’idea de s’abbassamentu de s’edade in contu de imputabilidade. Narat Salvini – ministru de sas infrastruturas e de sos trasportos – chi «su pitzocu de batòrdighi annos de oe, in giru cun pistola e lepa, no est su matessi de su de trinta annos a como, est a tretu de cumprèndere e de chèrrere e, si faddit, devet pagare che a unu mannu chimbanta». Duncas edade de abbassare. Ma si faeddat finamentas de Daspo urbanu, de s’impossibilidade de impreu de telefoneddos e computer, e finas de sos duos annos de galera pro su babbu cun fìgiu chi no andat a iscola in edade de òbligu. Sa dibata est aberta e, reatziones polìticas a banda (cun sa dinàmica issoro prus chi non connota), est de leare in cunsideru sa positzione de s’Autoridade garante pro s’infàntzia e s’adolescèntzia. Leghimus chi «sa criminalidade minorile rapresentat unu problema mannu chi cheret afrontadu cun detzisione e cun sos istrumentos dèghidos, ma cando faeddamus de minores chi acumprint a unu reatu cheret chi movamus semper dae unos cantos puntos firmos».

Iscriet sa garante Carla Garlatti, in una lìtera imbiada a sa presidenta de su Consìgiu Giorgia Meloni, chi «pro primu cosa tocat a prevènnere sa commissione de sos reatos» e chi «in prus, cherent valorizados, comente punnas printzipales de su sistema, su recùperu de su minore e s’atentzione a sa vìtima». Duncas, a ite serbit a abbassare s’edade imputàbile? A nudda. Ca giai oe su pitzinnu chi a sos 14 non bi lompet podet èssere cunvocadu dae su giùighe; giai oe b’at medidas de seguresa cunforma a sa perigulosidade sotziale de su pitzinnu chi nche podet èssere giutu finas a comunidade. E unu deterrente est? Narat Garlatti chi «in sos paisos chi ant abbassadu s’edade sas cosas no ant megioradu». Pro sa chistione de sa repressione ebbia: «Su pitzinnu reu cheret punidu, andat bene, ma custu non bastat. Cheret chi afortiemus sos interventos educativos, mescamente in cussos tretos cun grandes crititzidades, valorizende su traballu reticulare intre iscolas, autoridade giuditziària e servìtzios in su territòriu aprontende caminos de contivìgiu chi agiudent a su nùcleu familiare intreu, semper chi non siat sa famìlia matessi a cajonare dannos a su pitzinnu». Che a semper semus bidende cantu podet èssere partziale e istrumentale una mirada polìtica-eletorale a chistiones dìligas. Ma b’at de si pregontare, torrende a sas eletziones e cun issas serrende: si unu pitzinnu de 14 annos de oe no est che a unu fedale suo de sos annos 90, a ite no abbassamus s’edade pro chi nche potzat lòmpere a su sègiu?

Mauro Piredda