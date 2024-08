Avevano più di 82mila euro di contanti non dichiarati: fermati quattro passeggeri all’aeroporto di Olbia

Quattro passeggeri e oltre 82mila euro in contanti non dichiarati alla dogana: sono stati scoperti nel mese di luglio dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di finanza, nell’aeroporto di Olbia.



I quattro, fermati ai controlli doganali, sono stati trovati in possesso di denaro oltre il limite libero consentito di 10mila euro: un cittadino italiano diretto in Francia trasportava 11mila euro, un norvegese proveniente dalla Svizzera 15mila euro; un cittadino americano proveniente dagli Stati Uniti 43mila euro e un israeliano aveva con sé 14mila euro. I quattro passeggeri avrebbero dovuto compilare una dichiarazione negli uffici doganali al momento dell’entrata o dell’uscita dall’Italia, dichiarando di avere con se somme pari o superiori a 10mila euro. Al momento della scoperta hanno effettuato l’oblazione e scelto di pagare subito una sanzione ridotta, pari al 15 per cento dell’importo eccedente il limite.