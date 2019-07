Aveva picchiato e ferito con un arma da taglio un ragazzo algherese due mesi fa, ora dopo le indagini delle Fiamme gialle catalane, è stato trovato ed è finito in manette. L’aggressione era avvenuta sul Lungomare di Alghero, il giovane tunisino residente a Sassari ora agli arresti domiciliari, aveva ferito il ragazzo dopo un litigio per motivi economici. La vittima si era recata immediatamente alla vicina caserma della guardia di finanza, non distante dal luogo dell’aggressione, dove gli era stato prestato primo soccorso dai militari. Dopo le indagini e in considerazione

dei numerosi precedenti penali e di polizia del tunisino, soprattutto spaccio, il Gip del Tribunale di Sassari ha disposto l’arresto per il tunisino.