Aveva 27mila euro in banconote da 50 nascoste nelle scarpe custodite nel bagaglio da stiva. Un cittadino di nazionalità cinese è stato fermato nell’aeroporto di Alghero dai funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli di Sassari, insieme alla Guardia di finanza della città catalana: l’uomo era in procinto di imbarcarsi per Roma ma è stato fermato.

Il nervosismo dell’uomo e le risposte evasive date hanno spinto ad approfondire i controlli. Al cittadino cinese è contestata la violazione della normativa sul limite del contante al seguito (massimo 10mila). L’uomo ha versato subito all’erario 2.500 euro – avvalendosi dell’istituto dell’oblazione – e in questo modo è potuto ripartire senza contestazioni da parte dei militari.