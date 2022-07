Auto si ribalta nella scarpata, muore 86enne di Siniscola

Un malore, una distrazione, un guasto meccanico. Sono ancora sconosciute le cause dell’incidente stradale che nella tarda mattinata di oggi è costato la vita a Giovanni Mureddu, 86 anni, originario di Fonni ma tempo residente a Siniscola. L’incidente è avvenuto in località ‘Arai’ lungo la strada provinciale 3 che conduce da Siniscola a Lodè.

L’anziano stava percorrendo la provinciale a bordo del suo pick up Nissan quando, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo del veicolo. L’auto, dopo una serie di sbandate, è finita fuori strada, scivolando in una scarpata e ribaltandosi più volte. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona, si sono accorti dell’incidente e hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco di Siniscola, i carabinieri e un’ambulanza del 118. Purtroppo, nonostante l’intervento dei soccorsi, per il pensionato non c’era più nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo. Difficile per i vigili del fuoco anche solo recuperare la salma, rimasta incastrata tra le lamiere.