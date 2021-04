Grave incidente stradale ieri sera lungo la strada provinciale 5 a Samatzai. Una ragazza di 23 anni è stata trasportata con assegnato un codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Ferita lievemente anche una 26enne.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 22. Le due giovani viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause non ancora accertate, è finita fuori strada. Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri automobilisti che transitavano nella zona e l’arrivo sul posto dei carabinieri e delle ambulanze del 118. La 23enne è stata soccorsa e trasportata al Brotzu. le sue condizioni sono gravi. L’amica è stata invece trasferita al Policlinico di Monserrato. I carabinieri hanno lavorato circa un’ora per ricostruire la dinamica dell’incidente.