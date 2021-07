Ubriaco al volante, ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada. Un 18enne di Barrali è stato trasportato in ospedale a seguito delle ferite riportate nell’incidente avvenuto durante la notte a Ortacesus. Il giovane non ha riportato gravi ferite, ma gli è stata ritirata la patente perché è risultato positivo all’alcoltest. Illesi gli il ragazzo e la giovane che si trovavano con lui a bordo dell’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 4,30 in via Kennedy. Il 18enne al volante di una Opel Corsa con a bordo gli altri due amici mentre transitava in via Kennedy ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada, ribaltandosi su un fianco.

Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei carabinieri e delle ambulanze del 118. I giovani sono stati subito soccorsi, il 18enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. I carabinieri hanno fatto sottoporre al test con l’etilometro dal quale è emerso che aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 0,92, quasi il doppio di quanto consentito dalla normativa. Gli è stata quindi ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.