Aumentano il costo di sigarette e tabacco: l’elenco di tutti i prodotti e gli incrementi di prezzo

A partire da oggi giovedì 23 gennaio 2025, entra in vigore un nuovo aumento dei prezzi per le sigarette, il tabacco trinciato e i sigari. In totale, ben 63 marche di sigarette subiscono un rialzo dei costi per i fumatori, mentre l’incremento interessa 37 marche di sigari e 14 di tabacco trinciato. Questa modifica è stata ufficialmente comunicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite un avviso sul proprio sito. Tuttavia, l’aumento non raggiunge i livelli proposti durante il dibattito sull’ultima legge di bilancio, che aveva ipotizzato un rincaro di cinque euro a pacchetto per sostenere il sistema sanitario. In questo caso, gli incrementi sono più contenuti, variando da pochi centesimi a decine di centesimi al pacchetto. L’Agenzia ha motivato il rialzo con le richieste pervenute da fabbricanti e importatori all’inizio dell’anno, volte a compensare l’incremento delle spese operative.

La tabella dei nuovi prezzi

Tra le marche coinvolte dall’aumento spiccano nomi noti come Marlboro, Chesterfield e Philip Morris. Ad esempio le

Marlboro Gold Ks, il cui costo sale a 6,50 euro per pacchetto. Tabacco trinciato Marlboro: 17,50 euro per 70 grammi. Questi aumenti, benché contenuti, rappresentano un ulteriore aggravio per i consumatori. La tabella completa con i nuovi prezzi è consultabile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Un aumento destinato a ripetersi?

Quello odierno rappresenta il primo aumento dell’anno, ma è probabile che non sia l’ultimo. L’ultimo incremento normativo risale alla legge di bilancio approvata a fine 2023, che ha fissato a partire dal 1° gennaio 2024 un’accisa fissa di 29,30 euro per ogni mille sigarette. Inoltre, dal febbraio 2024, l’onere fiscale minimo è stato stabilito a 204,23 euro per mille sigarette (comprendendo accise e IVA). Con queste premesse, è lecito aspettarsi ulteriori adeguamenti nel corso dell’anno, che potrebbero continuare a incidere sulle abitudini dei fumatori e sulle dinamiche di mercato.