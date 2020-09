L’obiettivo di uno spot pubblicitario è quello di guadagnare visibilità e far arrivare il messaggio a più utenti possibile. C’è chi è disposto a tutto per ottenere questo risultato e il pub cagliaritano Old Square ha messo in campo l’ironia e la pornostar Martina Smerladi per un video che in poche ore ha ottenuto centinaia di condivisioni, reazioni e commenti. Immediate le polemiche per i riferimenti sessuali presenti in quei venti secondi di immagini e il dibattito si è infiammato.

La giovane attrice cagliaritana, che ha già nel curriculum la collaborazione con Rocco Siffredi (noto nel mondo della pubblicità proprio grazie a doppi sensi e riferimenti sessuali), è seduta a un tavolo del locale del Corso e davanti a lei c’è un panino supercondito con hamburger. “L’Old Square Burger è così foodporn che lo abbiamo dovuto far valutare da chi di porn se ne intende”, così il pub cagliaritano presenta il video su Facebook.

Lei lo accarezza in modo sensuale mentre la voce fuori campo con termini come “audace”, “conturbante”, “attraente”, “forme generose” e “morbidezza tutta da palpare” non lascia capire se si riferisca alla sensualità dell’attrice o al gusto del panino. Uno stile volutamente equivoco che ha scatenato dure reazioni e polemiche da parte di molti utenti, in gran parte di sesso femminile, che hanno fortemente criticato la scelta di abbinare per l’ennesima volta il corpo della donna alla pubblicità.

Ma la voce fuori campo svela il senso dello spot, chiarendo che si tratta di un accostamento ironico tra l’attrice porno e il concetto di “foodporn“, l’hashtag che ha conquistato Instagram e gli altri social per accompagnare le immagini dei cibi più prelibati o attraenti. “L’Old Square Burger è la massima rappresentazione del concetto di foodporn – si sente nel video -. È così porn che anche il porn non è porn quanto è porn questo porn”. Decisamente diverse le reazioni tra chi ha disprezzato la mercificazione del corpo della donna e chi ha apprezzato l’ironia.

I commenti negativi vanno dal “trovo che sia veramente volgare e di cattivo gusto, ed è esplicito che stia mimando un atto sessuale” a “il problema è che siamo stufe di vedere associare il corpo femminile a oggetti, questa volta è un panino, ma la lista è lunga” fino a “Che idea originale e mai vista mettere una donna ammiccante a pubblicizzare un pezzo di carne! Separare il pene dalla testa a quando?”. Tra chi, invece, non l’ha letta in quel modo e ha preferito farsi una risata si leggono commenti, spesso maschili, come “Il vero danno è il moralismo che non ha nulla a che vedere con l’etica”. Ma col dilagare della polemica non mancano gli interventi di donne che difendono l’iniziativa scrivendo “Siete tutte fissate con il rispetto delle donne e poi siete le prime a criticare le scelte di una donna” oppure quello di un’altra ragazza che commenta: “Non credo che Martina Smeraldi sia stata obbligata ad intraprendere la carriera di attrice pornografica, e non credo neppure che sia stata obbligata a girare uno spot dall’Old Square. Ergo non è una caduta di stile, non è nulla di sessista, non è violenza sulle donne; è solo uno spot”.

Marcello Zasso

Ecco il video postato su Facebook: