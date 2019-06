In spiaggia con l’idrovolante: la guardia costiera di Golfo Aranci e Porto Rotondo ha denunciato il pilota di un velivolo privato atterrato sull’arenile di Punta Asfodeli. La sua presenza in volo era stata segnalata già ieri alle forze dell’ordine da un diportista, e oggi è arrivata dalla torre di controllo dell’aeroporto di Olbia. I carabinieri della stazione di Porto Rotondo, scoperto l’aereo in spiaggia, hanno chiesto la collaborazione della guardia costiera, che ha identificato il pilota obbligandolo a spostare il velivolo. Per lui è scatta una denuncia e dovrà pagare una multa di mille euro.